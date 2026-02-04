మల్టీ లేయర్ చైన్, మధ్యలో రింగ్ డిజైన్ ఉన్న ఈ సిల్వర్ చోకర్ డీప్ నెక్ దుస్తులకు సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ చోకర్ చాలా బాగుంటుంది. ఎలాంటి దుస్తులకైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
సన్నని వెండి గొలుసు, హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ వెండి చోకర్ డైలీవేర్, పార్టీ వేర్.. రెండింటికి బాగుంటుంది.
సన్నని వెండి గొలుసుకు చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ ఉన్న ఈ చోకర్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. చీర, సూట్ లతో ట్రై చేయవచ్చు.
రంగు రంగుల పూల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ వెండి చైన్ మెడ అందాన్ని పెంచుతుంది. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
Gold Chain: లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ చైన్స్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ చూసేయండి
Bracelet Designs: ఈవిల్ ఐ బ్రేస్లెట్.. ఆఫీస్ లుక్కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్
పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో !
చెవులకు వెండి చంద్ర వంక చెవిపోగులు...ట్రెండీ డిజైన్స్