మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ ఎంత సింపుల్గా ఉన్నా, ఇలాంటి హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. 4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
పొడవాటి ఇయర్ రింగ్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ చిక్ ఫ్లవర్ బేస్డ్ స్లీక్ ప్యాటర్న్ మంచి ఎంపిక. ఇవి చూడటానికి సింపుల్గా ఉన్నా, హెవీ లుక్ను ఇస్తాయి.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఐబాల్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఆప్షన్. తక్కువ బరువు, మినిమల్ లుక్ కోసం ఇవి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
వెస్టర్న్ స్టైల్ దుస్తులకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. 3-4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
సాధారణ గోల్డ్ టాప్స్కి చైన్ ట్విస్ట్ జోడించిన ఈ డిజైన్ అన్ని వయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
టియర్ డ్రాప్ స్టోన్, బంగారం కాంబినేషన్లో ఉన్న ఇలాంటి హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. రోజువారీ వాడకం నుంచి పార్టీల వరకు మీ లుక్ను మరింత పెంచుతాయి.
చిన్న చిన్న మువ్వలు, పింక్ స్టోన్ తో ఉన్న మల్టీచైన్ ఇయర్ రింగ్స్ హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని రకాల దుస్తులతో సరిపోతాయి.
