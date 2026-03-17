4 గ్రాముల్లో హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్.. ఓ లుక్కేయండి

woman-life Mar 17 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
హూప్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ ఎంత సింపుల్‌గా ఉన్నా, ఇలాంటి హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. 4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
చిక్ ఫ్లవర్ డిజైన్

పొడవాటి ఇయర్ రింగ్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ చిక్ ఫ్లవర్ బేస్డ్ స్లీక్ ప్యాటర్న్‌ మంచి ఎంపిక. ఇవి చూడటానికి సింపుల్‌గా ఉన్నా, హెవీ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
ఐబాల్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఐబాల్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఆప్షన్. తక్కువ బరువు, మినిమల్ లుక్ కోసం ఇవి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
ట్రెండీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

వెస్టర్న్ స్టైల్ దుస్తులకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. 3-4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
చైన్ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్

సాధారణ గోల్డ్ టాప్స్‌కి చైన్ ట్విస్ట్ జోడించిన ఈ డిజైన్ అన్ని వయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
స్టోన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

టియర్ డ్రాప్ స్టోన్, బంగారం కాంబినేషన్‌లో ఉన్న ఇలాంటి హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ సూపర్ గా ఉంటాయి. రోజువారీ వాడకం నుంచి పార్టీల వరకు మీ లుక్‌ను మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: pinterest
ఘుంగ్రూ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న చిన్న మువ్వలు, పింక్ స్టోన్ తో ఉన్న  మల్టీచైన్ ఇయర్ రింగ్స్‌ హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని రకాల దుస్తులతో సరిపోతాయి.

Image credits: pinterest

Fashion Tips: అదిరిపోయే డిజైన్‍లో రెడ్ సూట్స్.. ఈ ఉగాదికి మంచి ఎంపిక

Glowing Skin: కలబందలో ఇవి కలిపి రాస్తే.. ముఖం చిటికెలో మెరిసిపోతుంది!

Silver Pendant: నల్లపూసల దండకు అందాన్ని తెచ్చే సిల్వర్ పెండెంట్స్

Meenakari Bangles: ట్రెండీ డిజైన్‍లో మీనాకారి బ్యాంగిల్స్.. ఇవిగో