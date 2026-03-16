ట్రెండీ డిజైన్‍లో మీనాకారి బ్యాంగిల్స్.. ఇవిగో

woman-life Mar 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Chat GPT and Other
ఓపెన్ స్టైల్ మీనాకారి కడా

ఉగాది పండగకు ఓపెన్ స్టైల్ రజ్వాడీ మీనాకారి కడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఓపెన్ స్టైల్‌లో ఉండటం వల్ల దీన్ని సులభంగా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Luxurion World
మీనాకారి గాజుల సెట్

చాలా మంది ప్యూర్ మీనాకారి కంటే గోల్డెన్ మీనాకారి గాజులను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అలాంటి వారు ఈ 3 గాజుల సెట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: anja.jewels Instagram
ముత్యాలు పొదిగిన మీనాకారి కడా

హెవీ, రాయల్ డిజైన్‌లో మీనాకారి కడా కావాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.  ముత్యాలు పొదిగిన మీనాకారి కడా అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: AZA
లట్కన్‌ కడా

ఈ డిజైన్ చూడటానికే కాదు, వేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో ముత్యాలతో పాటు లట్కన్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి చార్మింగ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: amitadamanidesign instagram
నెమలి డిజైన్ మీనాకారి కడా

నెమలి డిజైన్ ఆభరణాలను చాలామంది మహిళలు ఇష్టపడతారు. ఈ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఫెస్టివ్ దుస్తులతో చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: madhurigemsjaipur_ Instagram

