కళ్లు చెదిరే డిజైన్‍లో డైమండ్ రింగ్స్.. చూసేయండి!

woman-life Mar 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
ఎటర్నిటీ రింగ్ ప్రత్యేకత

ఎటర్నిటీ రింగ్ చూడటానికి గోల్డ్ బ్యాండ్ లాగే ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ పెట్టుకోవచ్చు. దీనిపై చిన్న చిన్న డైమండ్స్, స్టోన్స్ ఉంటాయి. తక్కువ బరువు ఉన్నా చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

ఎమరాల్డ్, డైమండ్ ఎటర్నిటీ రింగ్

డైమండ్స్‌తో ఎమరాల్డ్ కాంబినేషన్ అదిరిపోతుంది. ఇది క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. డైలీవేర్‍కి బాగుంటుంది.

లైట్ వెయిట్ ఎటర్నిటీ రింగ్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ లైట్‌వెయిట్ ఎటర్నిటీ రింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో చిన్న చిన్న డైమండ్స్‌తో మూడు ఉంగరాలు కలిపి డిజైన్ చేశారు. 

లీఫ్ డిజైన్

ఎటర్నిటీ రింగ్‌లో లీఫ్ డిజైన్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్ కోసం పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. చాలా గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది.

వి-షేప్ ఎటర్నిటీ రింగ్

పొడవాటి వేళ్లకు వి-షేప్ ఉంగరాలు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. డైమండ్స్‌తో చేసిన ఇలాంటి వి-షేప్ ఎటర్నిటీ రింగ్‌ ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది. 

ముత్యాల డిజైన్

డైమండ్స్‌పై ఎక్కువ డబ్బు పెట్టడం ఇష్టం లేకపోతే, ప్లాటినం లేదా వైట్ గోల్డ్ బేస్‌పై ముత్యాలు పొదిగిన బ్యాండ్ రింగ్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. 

