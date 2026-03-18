Blackheads: ముఖంపై బ్లాక్ హెడ్స్ ఈజీగా తొలగించే ట్రిక్స్

woman-life Mar 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
బ్లాక్ హెడ్స్ ఈజీగా తొలగించేదెలా?

చర్మం నుండి సెబమ్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవడం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్ ఏర్పడతాయి, వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్ గా తొలగించొచ్చు. 

Image credits: Getty
గుడ్డు తెల్లసొన, నిమ్మరసం

ఒక గుడ్డు తెల్లసొనలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముక్కు చుట్టూ అప్లై చేయాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

Image credits: pinterest
బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం

ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాలో, అర టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి పేస్ట్‌లా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్‌ను బ్లాక్‌హెడ్స్ ఉన్న చోట రాయాలి.

Image credits: Getty
ముల్తానీ మట్టి, ఆరెంజ్ తొక్కల పొడి

ముల్తానీ మట్టి పొడి, ఆరెంజ్ తొక్కల పొడిని బాగా కలిపి ముక్కుపై సున్నితంగా స్క్రబ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత నీటితో ముఖం కడుక్కోవాలి.

Image credits: pinterest
కలబంద జెల్

రెండు స్పూన్ల కలబంద జెల్‌ను తీసుకుని ముక్కు చుట్టూ రాయాలి. అది పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కడిగేయాలి.

Image credits: our own
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీ బ్యాగ్‌తో ముక్కు చుట్టూ బాగా మసాజ్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బ్లాక్‌హెడ్స్ తొలగిపోవడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
రోజ్ వాటర్, శనగపిండి

రోజ్ వాటర్, శనగపిండిని కలిపి ముక్కు చుట్టూ ప్యాక్‌లా వేసుకోవాలి. ఇది బ్లాక్‌హెడ్స్‌ను తొలగించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty

