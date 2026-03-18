Blackheads: ముఖంపై బ్లాక్ హెడ్స్ ఈజీగా తొలగించే ట్రిక్స్

చర్మం నుండి సెబమ్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవడం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్ ఏర్పడతాయి, వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్ గా తొలగించొచ్చు.
ఒక గుడ్డు తెల్లసొనలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముక్కు చుట్టూ అప్లై చేయాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాలో, అర టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ను బ్లాక్హెడ్స్ ఉన్న చోట రాయాలి.
ముల్తానీ మట్టి పొడి, ఆరెంజ్ తొక్కల పొడిని బాగా కలిపి ముక్కుపై సున్నితంగా స్క్రబ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత నీటితో ముఖం కడుక్కోవాలి.
రెండు స్పూన్ల కలబంద జెల్ను తీసుకుని ముక్కు చుట్టూ రాయాలి. అది పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కడిగేయాలి.
గ్రీన్ టీ బ్యాగ్తో ముక్కు చుట్టూ బాగా మసాజ్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బ్లాక్హెడ్స్ తొలగిపోవడానికి సహాయపడుతుంది.
రోజ్ వాటర్, శనగపిండిని కలిపి ముక్కు చుట్టూ ప్యాక్లా వేసుకోవాలి. ఇది బ్లాక్హెడ్స్ను తొలగించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది.
