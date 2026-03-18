ఘర్చోలా చీర తయారీలో బాంధనీ టై-డై టెక్నిక్ను ఉపయోగిస్తారు. ఈ చీరలపై జరీ, చెక్స్ ప్యాటర్న్ వర్క్ ఉంటుంది. కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఈ ఘర్చోలా చీరలో జరీతో చేసిన గడులు ప్రధాన ఆకర్షణ. ప్రతి గడిలోనూ విభిన్నమైన బాంధనీ డిజైన్ ఉంటుంది. రాణిలాంటి లుక్ ఇస్తుంది.
డ్యూయల్ కలర్ ఘర్చోలా చీర స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్తో సూపర్ గా ఉంటుంది. పింక్, గ్రీన్ కలర్ షేడెడ్ కాంబినేషన్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఘర్చోలా చీరల్లో ఎరుపు, గులాబీ, పసుపు రంగులే కాకుండా పర్పుల్ కలర్ కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. వర్క్ బ్లౌజ్ చీర అందాన్ని పెంచుతుంది.
ఘర్చోలా చీరలో రాయల్ బ్లూ కలర్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ చీరలో నెమలి డిజైన్లు చీర లుక్ ని కంప్లీట్ గా మార్చేశాయి.
ఎరుపు రంగు బాంధనీ ప్రింట్ ఘర్చోలా చీరలో గోల్డెన్ వెడల్పాటి బోర్డర్తో ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన ప్యాటర్న్ మంచి ఎంపిక. పూజలు, వ్రతాల సమయంలో ఈ చీర చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
