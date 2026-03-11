సమ్మర్ పార్టీల కోసం కట్-అవుట్ బ్లౌజ్లలో చాలా ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ప్లెయిన్ డీప్ వి నెక్ బ్లౌజ్కు కింది వైపున కట్ స్ట్రాప్ డిజైన్ చేయించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్లలో ఇలాంటి కట్ డిజైన్తో యూనిక్ లుక్ పొందవచ్చు. సెమీ సర్కిల్ కట్ బ్లౌజ్లు చూడటానికి చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటాయి.
సర్కిల్ కట్తో పాటు ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న ఈ బ్లౌజ్తో స్టైలిష్ లుక్ పొందవచ్చు. ఇలాంటి డిజైన్లు ఫుల్ స్లీవ్స్తో చాలా బాగుంటాయి.
సమ్మర్ పార్టీలో మీరు మరింత అందంగా కనిపించాలనుకుంటే, ఈ బటర్ఫ్లై కట్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయవచ్చు. లెహంగా లేదా చీరపైకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్తో చేసిన బ్యాక్ బో బ్లౌజ్ పార్టీలకు మంచి ఎంపిక. ఇలాంటి బ్లౌజ్లు ప్లెయిన్గా ఉంటేనే చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
Banana Peel: అరటి తొక్కను ఇలా వాడితే మీ అందం పెరగడం పక్కా!
Curly Hair: సాక్సులతో సింపుల్ గా హెయిర్ కర్ల్స్ ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Sharara Suits: చిన్నారుల కోసం అందమైన షరార సూట్స్.. ఇవిగో
Silver Toe Rings: పాదాల అందాన్ని పెంచే బటర్ ఫ్లై డిజైన్ మెట్టెలు