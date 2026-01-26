Telugu

ప్లెయిన్ శారీతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే కాటన్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఇవిగో

woman-life Jan 26 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram @nakhraliroots
Telugu

రౌండ్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్

రౌండ్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్ డైలీవేర్ కి సూపర్ ఆప్షన్. కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. హుందాగా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
Telugu

ప్రింటెడ్ కాటన్ బ్లౌజ్

ప్రింటెడ్ కాటన్ బ్లౌజ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ప్లెయిన్ చీరలతో సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram @nakhraliroots
Telugu

బోట్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్

బోట్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. సింపుల్ చీరలకు కూడా హెవీ లుక్ ఇవ్వడం దీని ప్రత్యేకత. 

Image credits: designerblouse.co
Telugu

పఫ్ స్లీవ్స్ కాటన్ బ్లౌజ్

పఫ్ స్లీవ్స్ ఉన్న కాటన్ బ్లౌజ్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. సిల్క్ లేదా కాటన్ చీరలతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్రంట్ బటన్ కాటన్ బ్లౌజ్

ఫ్రంట్ బటన్ కాటన్ బ్లౌజ్ వేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. స్టైల్, కంఫర్ట్ కోరుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 

Image credits: images.meesho.com
Telugu

కాంట్రాస్ట్ బోర్డర్ కాటన్ బ్లౌజ్

కాంట్రాస్ట్ బోర్డర్ ఉన్న కాటన్ బ్లౌజ్ చీర లుక్‌ని కంప్లీట్ గా మార్చేస్తుంది. స్టైలిష్ టచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: thenmozhidesigns.com

మగువల మనసుదోచే బంగారు ముక్కుపుడక డిజైన్స్.. చూసేయండి

హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్.. కాలేజి అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్

Silver: బంగారంతో పని లేకుండా లో బడ్జెట్ వెండి ఇయర్ రింగ్స్

5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ స్టడ్స్.. ఎంత బాగున్నాయో చూడండి