సన్నటి చైన్, మధ్యలో చిన్న చిన్న నల్లపూసలు, హెవీ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ షార్ట్ నల్లపూసల దండ, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
గోల్డ్ బీడ్స్, బ్లాక్ బీడ్స్, సింపుల్ చైన్ తో ఉన్న ఈ డిజైన్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చుతుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది.
చిన్న నల్లపూసలు, సన్నటి చైన్ తో ఉన్న ఈ స్టైలిష్ డిజైన్ నల్లపూసల దండ 2 గ్రాముల్లో వస్తుంది. హెవీ డిజైన్ ఇష్టపడనివారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
ఫ్లవర్ డిజైన్ హెవీ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్ అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
పూర్తిగా నల్లపూసల అల్లకంతో ఉన్న ఈ చైన్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
మధ్యలో వైట్ స్టోన్, నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ చైన్ ఆఫీస్ వేర్ కి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
