లైట్ వెయిట్‍లో వెండి కమ్మలు.. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Apr 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

ప్లెయిన్ సిల్వర్ హూప్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ప్లెయిన్ సిల్వర్ హూప్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. వీటిని పెట్టుకోవడం చాలా సులభం. ఇవి మీకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి.

Image credits: instagram
Telugu

బీడ్స్ కట్‌తో స్మాల్ హూప్స్

యువతకు స్మాల్ హూప్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. బీడ్స్ కట్ డిజైన్ తో ఉన్న ఇలాంటి లైట్‌వెయిట్ డిజైన్లు డైలీ వేర్ కి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: instagram
Telugu

స్టార్ డాంగ్లర్‌ సిల్వర్ హూప్స్

స్టార్ డాంగ్లర్‌తో వచ్చే ఈ మినీ హూప్స్ పార్టీలకు, అలాగే రోజూ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి. వెండికి కొంచెం గ్లిట్టర్ టచ్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ స్టోన్స్ ని ఉపయోగించారు. 

Image credits: pinterest
Telugu

హార్ట్ షేప్ సిల్వర్ హూప్స్

నేటితరం అమ్మాయిలకు హార్ట్ షేప్ సిల్వర్ హూప్స్ బాగా నచ్చుతాయి. వీటిని సన్నని వెండి తీగతో తయారు చేస్తారు. ఇవి చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

సీ షెల్ డాంగ్లర్‌ ప్లెయిన్ హూప్స్

ప్లెయిన్ సిల్వర్ హూప్స్‌కు సీ షెల్ డాంగ్లర్‌ను జోడించి చార్మింగ్ లుక్ పొందవచ్చు. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిల నుంచి ఆఫీసులకు వెళ్లే మహిళల వరకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram

Biotin Foods: ఇవి తింటే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది..!

Gold bangles: డైలీవేర్ కి గాజులు కావాలా? ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్

Summer Fashion: వేసవికి అనువైన స్టైలిష్, కంఫర్టబుల్ కుర్తా సెట్స్

Fashion Tips: చూడచక్కని రంగుల్లో ఖున్ శారీస్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే