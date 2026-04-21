Telugu

Biotin Foods: ఇవి తింటే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది..!

woman-life Apr 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:freepik
Telugu

గుడ్డు

గుడ్లలో ప్రోటీన్, బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగవుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పాలకూర

పాలకూరలో విటమిన్ ఎ, సి, ఫోలేట్, బయోటిన్ ఉంటాయి. ఇది తినడం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో బయోటిన్, బీటా కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు బాగా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పప్పుధాన్యాలు

పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్, ఫైబర్, బయోటిన్ వంటివి ఉంటాయి. వీటిని తినడం జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

అవకాడో

అవకాడోలో కూడా బయోటిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందుకే అవకాడో తినడం వల్ల జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

నట్స్

బాదం, వాల్‌నట్స్ వంటి నట్స్‌లో విటమిన్ ఇ, బయోటిన్ ఉంటాయి. అందుకే నట్స్ తినడం జుట్టు పెరుగుదలకు మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గమనిక:

ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పులు చేసే ముందైనా ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.

Image credits: Getty

