రంగురంగుల రాళ్ల పట్టీలు.. లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఇవిగో!

woman-life Apr 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

కలర్‌ఫుల్ జాలర్ పట్టీలు

హెవీ డిజైన్ ఇష్టపడేవారికి ఇలాంటి కలర్‌ఫుల్ జాలర్ పట్టీలు మంచి ఎంపిక. పాదాలకు నిండుగా ఉంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Telugu

సాలిడ్ సిల్వర్ చైన్ పట్టీలు

రోజువారీ వాడకానికి సాలిడ్ సిల్వర్ చైన్ పట్టీలు సూపర్ గా ఉంటాయి. పాదాలకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Telugu

నెమలి డిజైన్ పట్టీలు

నెమలి డిజైన్ పట్టీలు.. లైట్ వెయిట్ లో హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి. 

Telugu

మీనాకారీ పట్టీలు

ఎనామిల్ వర్క్, రంగురంగుల రాళ్లతో ఉన్న మీనాకారీ డిజైన్ పట్టీలు కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో తీసుకోవచ్చు.

Telugu

కలర్‌ఫుల్ పూసల పట్టీలు

స్టైల్, గ్రేస్‌ను అందించే కలర్‌ఫుల్ పూసల పట్టీలు పాదాల అందాన్ని పెంచుతాయి. ఈ డిజైన్ సింపుల్ గా, క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. 

Telugu

స్టోన్ పట్టీలు

డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ స్టోన్ పట్టీలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఇవి పాదాన్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తూ డీసెంట్‌గా కనిపిస్తాయి. 

Telugu

జుమ్కా స్టైల్ పట్టీలు

జుమ్కా స్టైల్ పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. 

