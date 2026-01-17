Telugu

స్టైలిష్ లుక్ పొందాలంటే ఈ శారీస్ కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే!

woman-life Jan 17 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
Telugu

మిస్టిక్ పింక్ సిల్క్ చీర

మిస్టిక్ పింక్ సిల్క్ చీర పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: prathamwholesale.com
Telugu

బ్లూ డిజైనర్ జార్జెట్ చీర

హెవీ వర్క్ తో ఉన్న బ్లూ జార్జెట్ చీర అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: anayadesignerstudio.com
Telugu

కాటన్ చీర

లెమన్ యెల్లో కాటన్ చీర తేలికగా, కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. రోజువారీ వాడకానికి ఇలాంటి శారీస్ మంచి ఎంపిక. 

Image credits: pinterest
Telugu

ఆరెంజ్ కలర్ చీర

ఆరెంజ్ ప్రింట్ చీర.. పార్టీలు, సోషల్ ఈవెంట్లకు మంచి ఎంపిక. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterset
Telugu

నెట్ చీర

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్‌తో ఉన్న నెట్ చీర కాలేజీ అమ్మాయిలకు గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు లేదా ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram @prakrithi_by_ramya
Telugu

క్రేప్ చీర

సింపుల్, మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి పేస్టల్ గ్రీన్ క్రేప్ చీర బెస్ట్ ఆప్షన్. అన్ని సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: pinterest

10 గ్రాముల్లో బంగారు గాజులు.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్లు ఇవిగో

చర్మ సౌందర్యానికి వేపాకు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా?

8 గ్రాముల్లో షార్ట్ నల్లపూసల దండ.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో

కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో వెండి ఉంగరాలు.. చూసేయండి