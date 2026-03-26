మగువలు మెచ్చే వెండి ఉంగరాలు.. ఆఫీస్‌ వేర్‍కి పర్ఫెక్ట్

woman-life Mar 26 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chat GPT and Others
Telugu

సిల్వర్ వంకీ రింగ్

సిల్వర్ వంకీ రింగ్ డిజైన్ చూడటానికే కాదు, పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా చాలా స్టైలిష్, క్లాసీ లుక్‌ ఇస్తుంది. ఇది క్యాజువల్, ఫార్మల్ డ్రెస్సులకు రెండింటికీ సెట్ అవుతుంది.

Image credits: puresilverbylolo Instagram
Telugu

స్టోన్ బ్యాండ్ రింగ్

స్టోన్ బ్యాండ్ రింగ్ క్యాజువల్ వేర్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఉంగరాలు ప్లాటినం లాంటి మెరుపును, స్టైల్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: miabytanishq.com
Telugu

స్టైలిష్ బటర్‌ఫ్లై రింగ్

ఈ స్టైలిష్ బటర్‌ఫ్లై రింగ్ డిజైన్ కాస్త యూనిక్‌గా, కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఉంగరాలు చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: house_of_silverjewels Instagram
Telugu

హార్ట్ షేప్ బ్యాండ్ రింగ్

మినిమల్, సింపుల్, స్టైలిష్ ఉంగరం కావాలంటే ఈ హార్ట్ షేప్ బ్యాండ్ రింగ్  మంచి ఎంపిక. క్యాజువల్ దుస్తులకు ఇది పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: chandi100takka Instagram
Telugu

లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ సిల్వర్ రింగ్

ఈ డిజైన్ వెండిలా కాకుండా  ప్లాటినంలా కనిపిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న పువ్వు, ఆకు డిజైన్లు దీని అందాన్ని, మెరుపును మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: silverstonebysjj Instagram
Telugu

ఎమరాల్డ్ స్టోన్ సిల్వర్ రింగ్

ఈ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ సిల్వర్ రింగ్ మీ చేతులకు ప్లాటినం ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. ఆఫీస్ వేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: diamine_jewellers Instagram

Braid Hairstyles: ఓవల్ ఫేస్‌ ఉన్నవారికి ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ అదుర్స్

Baby Bracelets: చిన్నారుల కోసం క్యూట్ బ్రేస్లెట్స్.. చూసేయండి

Gold Bracelets: ట్రెండీ డిజైన్‍లో కఫ్ బ్రేస్‌లెట్స్.. చూడకపోతే ఎలా?

Gold Chain: 8 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చైన్ డిజైన్లు.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు