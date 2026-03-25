సంప్రదాయ దుస్తులతో వేణీ జ్యువెలరీ ఇండియన్ బ్రెయిడ్ హెయిర్స్టైల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఈ జడ ఓవల్ ఫేస్కు చాలా గ్రేస్ఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది.
మీరు సోబర్ లుక్ కోరుకుంటే, సింపుల్ ఇండియన్ బ్రెయిడ్తో పాటు ఈ స్పైరల్ ఫ్లవర్ బ్రెయిడ్ హెయిర్స్టైల్ను ప్రయత్నించవచ్చు. ఇది స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
సాఫ్ట్, ఫెమినిన్ లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి బోహో ఫిష్టెయిల్ బ్రెయిడ్ హెయిర్స్టైల్ను ఎంచుకోవచ్చు.
క్రౌన్ బ్రెయిడ్ ముఖ అందాన్ని పెంచుతుంది. నుదుటి భాగాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఓవల్ ఫేస్ ఉన్నవారికి ఈ ఫ్లవర్ హెయిర్స్టైల్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
సైడ్ డచ్ బ్రెయిడ్ ప్రస్తుతం హై-ట్రెండింగ్లో ఉన్న స్టైల్. ఇది జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. ఈ హెయిర్స్టైల్ ఓవల్ ఫేస్ను బ్యాలెన్స్డ్గా, షార్ప్గా చూపిస్తుంది.
హాఫ్ బ్రెయిడ్ టై-అప్ హెయిర్స్టైల్ మీ ముఖాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. ముందు భాగంలో జడ అల్లి, వెనుకవైపు లేయర్ స్టైల్లో దీన్ని సెట్ చేసుకోవాలి.
ఈ బ్రెయిడ్ స్టైల్ ఓవల్ ఫేస్ వారికి అత్యంత పాలిష్డ్ ఆప్షన్. మధ్యలో పాపిడి తీసి, వెనుకవైపులో పోనీటెయిల్ వేసుకొని.. ఆ తర్వాత బబుల్ హెయిర్స్టైల్ వేసుకోవాలి.
Baby Bracelets: చిన్నారుల కోసం క్యూట్ బ్రేస్లెట్స్.. చూసేయండి
Gold Bracelets: ట్రెండీ డిజైన్లో కఫ్ బ్రేస్లెట్స్.. చూడకపోతే ఎలా?
Gold Chain: 8 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చైన్ డిజైన్లు.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు
Beaded Gold Ring: 1 గ్రాము గోల్డ్లో అదిరిపోయే పూసల ఉంగరాలు.. ఇవిగో