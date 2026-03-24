ప్రస్తుతం ట్విస్టెడ్ డిజైన్ చైన్లు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. లైట్ వెయిట్లో గోల్డ్ చైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక.
ఫ్లోరల్ లుక్ సింగపూర్ చైన్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైన్ ఉన్న చైన్లను ఇంట్లో రోజూ వేసుకోవచ్చు లేదా ఆఫీసుకు కూడా ధరించవచ్చు.
బో డిజైన్ పెండెంట్ తో ఉన్న చైన్లు చూడటానికి హెవీగా కనిపిస్తాయి, చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. 8 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ట్విస్టెడ్ సింగపూర్ చైన్లో డబుల్ లేయర్ హార్ట్ పెండెంట్ను తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల చైన్ అందం రెట్టింపు అవుతుంది.
ఫ్లోరల్ పెండెంట్ సింగపూర్ చైన్ ఎత్నిక్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇందులో పెద్ద లేదా చిన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ డిజైన్ సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
Beaded Gold Ring: 1 గ్రాము గోల్డ్లో అదిరిపోయే పూసల ఉంగరాలు.. ఇవిగో
Diamond Blackbeads: డైమండ్ లాకెట్ తో క్యూట్ నల్లపూసల గొలుసు
Hair Growth: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? ఈ 6 గింజలు మీ డైట్లో చేర్చుకోండి
Gold Pendant:రెండు గ్రాముల్లో గోల్డ్ లాకెట్. నల్లపూసలకు రెట్టింపు అందం