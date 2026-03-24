Telugu

ట్రెండీ డిజైన్‍లో కఫ్ బ్రేస్‌లెట్స్.. చూడకపోతే ఎలా?

woman-life Mar 24 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chat gpt and other
ఫ్లవర్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్

ఫ్లవర్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్ చాలా యూనిక్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది బాగా ట్రెండ్‌లో ఉంది. టెక్స్‌చర్డ్ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ బ్రేస్‌లెట్ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: bhangi_byniljakbaby Instagram
ఏడీ స్టోన్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్

మీకు హెవీ, రాయల్‌, స్టైలిష్‌గా ఉండే బ్రేస్‌లెట్ కావాలంటే, ఇలాంటి ఏడీ స్టోన్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది అన్ని రకాల దుస్తులకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: kaamil_jewelry Instagram
స్టోన్ వర్క్ మినిమల్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్

మీరు సింపుల్, సోబర్, మినిమల్ డిజైన్ బ్రేస్‌లెట్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే స్టోన్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ అందమైన మినిమల్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్‌ను ఒక్కసారి ట్రై చేయండి.

Image credits: agrawaljewellersbhopal Instagram
కాపర్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్

ట్రెడిషనల్ స్టైల్‌లో కఫ్ బ్రేస్‌లెట్ కావాలంటే, ఇలాంటి కాపర్ లేదా కాపర్ పాలిష్ ఉన్న బ్రేస్‌లెట్‌ను తీసుకోవచ్చు. ఇది స్కర్ట్, సూట్ లేదా కుర్తీలతో బాగుంటుంది.

Image credits: amycroyce Instagram
టెక్స్‌చర్డ్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్

టెక్స్‌చర్డ్ ప్యాటర్న్‌లో సిల్వర్, గోల్డెన్, కాపర్ రంగుల్లో దొరికే ఈ బ్రేస్‌లెట్లు అద్భుతంగా ఉంటాయి. వీటిని సింగిల్‌గా లేదా డబుల్‌గా కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: houlajewelry Instagram
ఓపెన్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్

ఓపెన్ కఫ్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, సోబర్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. దీన్ని వాచ్‌తో కలిపి ధరిస్తే క్లాసీ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: diaidesigns Instagram

