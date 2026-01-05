Telugu

బడ్జెట్ ధరలో భార్యకు మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఇవిగో బెస్ట్ ఐడియాస్!

వెండి పట్టీలు

చుట్టూ మువ్వలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: gemini
Telugu

వెండి చైన్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ లేదా హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ తో ఉన్న వెండి చైన్.. అన్ని వయసుల వారికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది. చాలా తక్కువ ధరలో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini
Telugu

వెండి కడియం

వెండి కడియం, ఓపెన్ బ్రేస్‌లెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: gemini
Telugu

వెండి స్టడ్స్

వెండి స్టడ్స్ లేదా జుంకీలు తక్కువ ధరలో వస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక. అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతాయి. 

Image credits: gemini
Telugu

మెట్టెలు

అతి తక్కువ బడ్జెట్ లో మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే వెండి మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ మెట్టెలు ఎవ్వరికైనా నచ్చుతాయి. 

Image credits: instagram

