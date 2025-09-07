Telugu

రోజూ మేకప్ వేసుకుంటే ఈ సమస్యలొస్తయ్ జాగ్రత్త

woman-life Sep 07 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Asianet News
Telugu

చర్మం సహజ సౌందర్యం దెబ్బతింటుంది

మీరు గనుక ప్రతిరోజూ హెవీగా మేకప్ వేసుకుంటే మీ నేచురల్ స్కిన్ గ్లో తగ్గుతుంది. కెమికల్ మేకప్స్ వల్ల చర్మం పొడిబారుతుంది. డల్ గా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Asianet News
Telugu

చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి

పౌడర్, ఫౌండేషన్, కన్సీలర్లను వాడితే చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి వైట్ హెడ్స్, బ్లాక్ హెడ్స్, మొటిమలు వస్తాయి. 

Image credits: సోషల్ మీడియా
Telugu

ముందస్తు వృద్ధాప్య ఛాయలు

మేకప్ లో ఎన్నో కెమికల్స్ ఉంటాయి. వీటివల్ల చిన్న వయసులోనే ముడతలు, గీతలు ఏర్పడి మీరు పెద్దవయసు వారిలా కనిపిస్తారు. 

Image credits: సోషల్ మీడియా
Telugu

చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు

ముఖానికి మేకప్ ను సరిగ్గా రిమూవ్ చేయకపోతే గనుక చర్మంపై బ్యాక్టీరియా పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్లు, అలెర్జీ వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. 

Image credits: సోషల్ మీడియా
Telugu

సహజ నూనెలు తగ్గిపోతాయి

మేకప్, రిమూవర్లు మీ స్కిన్ లోని నేచురల్ ఆయిల్స్ ను తగ్గిస్తాయి. దీంతో మీ స్కిన్ పొడిబారి మరింత సున్నితంగా అవుతుంది. 

Image credits: సోషల్ మీడియా
Telugu

ఆర్థిక భారం

రోజరోజూ మేకప్ వేసుకోవడం సమయం తీసుకుంటుంది, ఖర్చుతో కూడుకున్నది. మేకప్ లేకుండా ముఖం చూపించలేమనే భావన వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గవచ్చు.

Image credits: సోషల్ మీడియా

ఈ పండ్లు తింటే ముఖంపై ముడతలు ఏర్పడవు.. యవ్వనంగా కనిపిస్తారు

ఇదొక్కటి పెట్టినా డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గుతాయి

గ్యాస్ స్టవ్ ను ఇలా క్లీన్ చేస్తే తలతలా మెరిసిపోతుంది

రోజూ ఈ ఫుడ్స్ తింటే.. జుట్టు రాలమన్నా రాలదు..!