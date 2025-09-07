చాలా మంది గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గరే వంట నూనెను పెడుతుంటారు. కానీ నూనెను స్టవ్ దగ్గర మాత్రం పెట్టకూడదు. దీనిని ఎప్పుడూ కూడా వేడి, వెలుతురు లేని ప్లేస్ లోనే పెట్టాలి.
కొంతమంది మసాలా దినుసులను కూడా గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గరే పెట్టేస్తుంటారు. ఇలా వేడి దగ్గర పెట్టడం వల్ల మసాలా దినుసుల రుచి, ఆకృతి మారుతాయి.
పండ్లను కూడా గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర్లో పెట్టే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ స్టవ్ వేడికి పండ్లు తొందరగా పాడవుతాయి. అందుకే పండ్లను స్టవ్ దగ్గర్లో పెట్టకూడదు.
వినెగర్ ను ఎప్పుడూ కూడా వేడి ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయకూడదు. దీన్ని ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ వెలుతురు లేని, చల్లగా లేని ప్రదేశాల్లోనే నిల్వ చేయాలి.
చేపలను, మాంసాన్ని ఎక్కువ సేపు వేడిగా ఉండే ప్లేస్ లో పెట్టకూడదు. దీనివల్ల కూరలు తొందరగా పాడవుతాయి.
కాఫీ పొడిని పొరపాటున కూడా స్టవ్ దగ్గర పెట్టకండి. ఎందుకంటే కాఫీ పొడి వేడి, తేమ వల్ల తొందరగా పాడవుతుంది.
వేడిగా ఉండే ప్రదేశంలో పెడితే పాలు, గుడ్లు తొందరగా పాడవుతాయి. కాబట్టి గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర వీటిని పెట్టకూడదు.
