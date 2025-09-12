ప్లాస్టిక్ కవర్లను అస్సలు వాడకూడదు. ఎందుకంటే వీటిలో మైక్రోప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. వేడి వేడి ఫుడ్ ను ప్లాస్టిక్ కవర్ లో పెడితే మైక్రోప్లాస్టిక్ ఫుడ్ లో కలిసిపోతుంది.
ప్లాస్టిక్ కట్టింగ్ బోర్డులను అస్సలు వాడకూడదు. ఎందుకంటే వీటిలో మైక్రోప్లాస్టిక్ ఉంటుంది.అందుకే వీటికి బదులుగా చెక్క బోర్డులు వాడండి.
ప్లాస్టిక్ పాత్రలు, చెంచాలను అస్సలు వాడకూడదు. ఇవి వేడి, పుల్లని ఆహారాల్లో సులువుగా కలిసిపోయి మన శరీరంలోకి వెళతాయి.
ప్లాస్టిక్ వాడకానికి బాగుంటుంది కానీ.. ఇవి ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచివి కావు. అందుకే వీటికి బదులుగా గాజు, చెక్క పాత్రల్నే వాడండి.
ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు కూడా మంచివి కావు. ఎందుకంటే వీటిని కడుగుతున్నప్పుడు వాటిలో మైక్రోప్లాస్టిక్ రిలీజవుతుంది. ఇవి నీళ్లలో కలుస్తాయి.
మనం గిన్నెలు తోమడానికి వాడే స్పాంజ్ లో కూడా మైక్రోప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని వాడకపోవడమే మంచిది.
నాన్స్టిక్ పాత్రల్లో వంట తొందరగా అవుతుంది. నూనె కూడా ఎక్కువగా పట్టదు. కానీ ఇవి దెబ్బతింటే మాత్రం వాటి నుంచి విషపదార్థాలు రిలీజ్ అవుతాయి.
గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర వీటిని మాత్రం పెట్టకండి
రోజూ మేకప్ వేసుకుంటే ఈ సమస్యలొస్తయ్ జాగ్రత్త
ఈ పండ్లు తింటే ముఖంపై ముడతలు ఏర్పడవు.. యవ్వనంగా కనిపిస్తారు
ఇదొక్కటి పెట్టినా డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గుతాయి