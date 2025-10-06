అందరిలో మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ కలర్ చీరలు ట్రై చేయాల్సిందే!

పండుగ నాడు పసుపు రంగు చీర కట్టుకోవడం శుభప్రదం. సిల్క్, ఆర్గాన్జా లాంటి ఫ్యాబ్రిక్స్తో చేసిన చీరలతో మీరు మరింత అందంగా కనిపించవచ్చు.
పూజ సమయంలో మీరు ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న తేలికపాటి చీరలు కూడా కట్టుకోవచ్చు. దీనికి సిల్క్ బ్లౌజ్ జతచేస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది.
గోల్డెన్ బోర్డర్తో ఉన్న ఆర్గాన్జా సిల్క్ చీరలు చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా.. ఫ్యాబ్రిక్ తేలికగా ఉండటం వల్ల సౌకర్యంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి చీరపై హెవీ జ్యువెలరీ వేసుకోవచ్చు.
నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ చీరలు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మరింత అందాన్నిస్తాయి. వాటితో పాటు చోకర్ నెక్లెస్, ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ మ్యాచ్ చేయవచ్చు.
కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్తో గోల్డెన్ యెల్లో చీర మీ పూజ లుక్ను మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది.
రఫుల్ చీరలు కొత్తగా పెళ్లిన అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటాయి. ఇలాంటి చీరలకు ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్ బాగుంటుంది.
Silver: ఇలాంటి అటాచ్డ్ పట్టీ మెట్టెల సెట్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?
Mehndi Designs: ఈ మెహందీ డిజైన్స్ ని ఈజీగా వేసుకోవచ్చు! ట్రై చేయండి
Earring Designs: ఈ కమ్మలు చూస్తే ఎవ్వరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
Silk Sarees: ఈ కలర్ సారీలో మీ వయసు పదేళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుంది!