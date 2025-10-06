Telugu

అందరిలో మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ కలర్ చీరలు ట్రై చేయాల్సిందే!

woman-life Oct 06 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
సిల్క్ చీర

పండుగ నాడు పసుపు రంగు చీర కట్టుకోవడం శుభప్రదం. సిల్క్, ఆర్గాన్జా లాంటి ఫ్యాబ్రిక్స్‌తో చేసిన చీరలతో మీరు మరింత అందంగా కనిపించవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ పసుపు చీర

పూజ సమయంలో మీరు ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న తేలికపాటి చీరలు కూడా కట్టుకోవచ్చు. దీనికి సిల్క్ బ్లౌజ్ జతచేస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
గోల్డెన్ బోర్డర్ ఆర్గాన్జా చీర

గోల్డెన్ బోర్డర్‌తో ఉన్న ఆర్గాన్జా సిల్క్ చీరలు చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా.. ఫ్యాబ్రిక్ తేలికగా ఉండటం వల్ల సౌకర్యంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి చీరపై హెవీ జ్యువెలరీ వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: pinterest
నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ చీర

నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ చీరలు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మరింత అందాన్నిస్తాయి. వాటితో పాటు చోకర్ నెక్లెస్, ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ మ్యాచ్ చేయవచ్చు. 

Image credits: pinterest
గోల్డెన్ యెల్లో కట్ వర్క్ చీర

కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్‌తో గోల్డెన్ యెల్లో చీర మీ పూజ లుక్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది. 

Image credits: instagram/itsmelavanya
రఫుల్ చీర

రఫుల్ చీరలు కొత్తగా పెళ్లిన అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటాయి. ఇలాంటి చీరలకు ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్ బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest

