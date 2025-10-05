Telugu

ఈ మెహందీ డిజైన్స్ ని ఈజీగా వేసుకోవచ్చు! ట్రై చేయండి

woman-life Oct 05 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
Telugu

జ్యువెలరీ మెహందీ డిజైన్

జ్యువెలరీ, చిన్న చిన్న జాలీలతో ఉన్న ఈ మెహందీ చేతులకు అందాన్నిస్తుంది. ఇక్కడ మణికట్టు పైభాగంలో క్రాస్ డిజైన్, అరచేతిలో అందమైన అరేబిక్ ప్యాటర్న్ ఉంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఫ్లవర్ మెహందీ డిజైన్

చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్, లీఫ్ ఆకారాలతో ఉన్న ఈ మెహందీ చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. ఈజీగా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

రోజ్ మెహందీ డిజైన్

రోజ్ మెహందీ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్ లో ఉంది. ఇది చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. దీన్ని చిన్న, పెద్ద పువ్వులు, చైన్, బుట్టీ డిజైన్లతో సులభంగా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
Telugu

ఫ్లోరల్ మెహందీ డిజైన్

చైన్ స్టైల్ ఫ్లోరల్ మెహందీ డిజైన్ త్వరగా పూర్తవుతుంది. చేతిని పూర్తిగా కవర్ చేస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
Telugu

మండల ఆర్ట్ మెహందీ

మండల ఆర్ట్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

గాజుల మెహందీ డిజైన్

కొత్త పెళ్లికూతుళ్లు గాజుల మెహందీ డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు. 3 లేయర్ల కంటే ఎక్కువ వేస్తే డిజైన్ సరిగ్గా కనిపించదు. 

Image credits: Pinterest
Telugu

సింపుల్ మెహందీ డిజైన్

చిన్న చిన్న గుండ్రని పువ్వులతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest

Earring Designs: ఈ కమ్మలు చూస్తే ఎవ్వరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Silk Sarees: ఈ కలర్ సారీలో మీ వయసు పదేళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుంది!

Nose Pin Designs: అర గ్రాములో అదిరిపోయే ముక్కుపుడకలు.. చూసేయండి!

Earring Designs: వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి!