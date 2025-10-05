జ్యువెలరీ, చిన్న చిన్న జాలీలతో ఉన్న ఈ మెహందీ చేతులకు అందాన్నిస్తుంది. ఇక్కడ మణికట్టు పైభాగంలో క్రాస్ డిజైన్, అరచేతిలో అందమైన అరేబిక్ ప్యాటర్న్ ఉంది.
చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్, లీఫ్ ఆకారాలతో ఉన్న ఈ మెహందీ చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. ఈజీగా వేసుకోవచ్చు.
రోజ్ మెహందీ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్ లో ఉంది. ఇది చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. దీన్ని చిన్న, పెద్ద పువ్వులు, చైన్, బుట్టీ డిజైన్లతో సులభంగా వేసుకోవచ్చు.
చైన్ స్టైల్ ఫ్లోరల్ మెహందీ డిజైన్ త్వరగా పూర్తవుతుంది. చేతిని పూర్తిగా కవర్ చేస్తుంది.
మండల ఆర్ట్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
కొత్త పెళ్లికూతుళ్లు గాజుల మెహందీ డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు. 3 లేయర్ల కంటే ఎక్కువ వేస్తే డిజైన్ సరిగ్గా కనిపించదు.
చిన్న చిన్న గుండ్రని పువ్వులతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈజీగా వేసుకోవచ్చు.
