ఈ కమ్మలు చూస్తే ఎవ్వరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

woman-life Oct 05 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
ఫ్లోరల్ ఇయర్‌కఫ్

ఫ్లోరల్ ఇయర్‌కఫ్‌లు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ ముఖాన్ని మరింత అందంగా చూపిస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

హ్యాంగింగ్ ప్యాటర్న్‌లో ఉన్నఈ ఇయర్ రింగ్స్ పార్టీ వేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
టాజిల్స్‌తో ఫ్లోరల్ టాప్స్

మీకు క్యూట్, క్లాసీ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ కావాలంటే టాజిల్స్‌తో కూడిన ఫ్లోరల్ టాప్స్ చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ పెటల్స్ టాప్స్

పూల రేకుల ఆకారంలో ఉండే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ వెస్ట్రన్, ఎత్నిక్ దుస్తులకు రెండింటికీ సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest
ముత్యాలతో ఫ్లోరల్ టాప్స్

లగ్జరీ, క్లాసీ లుక్ కావాలంటే సింపుల్‌గా కాకుండా ఫ్లవర్ ప్యాటర్న్‌లో ఉండే ఇలాంటి ముత్యాల టాప్స్ తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
సిల్వర్ ఫ్లోరల్ ఇయర్ రింగ్స్

సిల్వర్ ఫ్లోరల్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. వీటిని సెలబ్రిటీలు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. వెస్ట్రన్, ఎత్నిక్ దుస్తులతో ధరించవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ టాప్స్

ఎత్నిక్ దుస్తులతో హాఫ్ ఫ్లవర్ స్టైల్‌లో ఉన్న ఈ టాప్స్ స్టైల్ చేస్తే.. హుందాగా, క్లాసీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Pinterest

