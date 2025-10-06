Telugu

లాంటి అటాచ్డ్ పట్టీ మెట్టెల సెట్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

ఫ్లోరల్ చైన్ అటాచ్డ్ మెట్టెలు-పట్టీలు

సన్నని వెండి పట్టీ మధ్యలో నుంచి చిన్న గొలుసు మెట్టెకు అటాచై ఉంటుంది. సింపుల్, ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం ఈ ఫ్లోరల్ చైన్ సెట్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
మినిమల్ చైన్ అటాచ్డ్ మెట్టెలు

ఈ మినిమల్ చైన్ స్టైల్ సెట్‌లో పట్టీని, మెట్టెను కలిపే ఒక సన్నని గొలుసు మాత్రమే ఉంటుంది. రోజువారీ వాడకానికి ఇది తేలికగా, సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
స్టోన్ స్టడెడ్ అటాచ్డ్ మెట్టెలు-పట్టీలు

పట్టీలో చిన్న చిన్న రాళ్లు పొదిగి ఉంటాయి. ఈ ఫ్యాన్సీ సిల్వర్ స్టోన్ సెట్ చీరలు, సూట్‌లతో రాయల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
ఆక్సిడైజ్డ్ డిజైన్ అటాచ్డ్ సెట్

పట్టీలో పువ్వు లేదా లీఫ్ షేప్.. దానికి జతగా ఆక్సిడైజ్డ్ డిజైన్ మెట్టెలు మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. పూజల కోసం ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
కుందన్ వర్క్ అటాచ్డ్ మెట్టెలు-పట్టీలు

కుందన్ వర్క్ ఉన్న ఈ సెట్ రాజస్థానీ లుక్ ఇస్తుంది. పట్టీ, మెట్టె రెండింటిలో కుందన్ లేదా స్టోన్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది.

Image credits: instagram- jodhpuri_silver

