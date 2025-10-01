Telugu

2 గ్రాముల్లో మంచి ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే వదిలిపెట్టరు!

woman-life Oct 01 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

గోల్డ్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. మధ్యలో మనకు నచ్చిన రంగు స్టోన్ పెట్టించుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
Telugu

తక్కువ బడ్జెట్ లో..

తక్కువ బడ్జెట్ లో కమ్మలు కొనాలనుకుంటే.. 1-2 గ్రాముల్లో తయారయ్యే ఇలాంటి తేలికైన గోల్డ్ టాప్స్ తీసుకోవచ్చు. రోజువారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

బంగారు ముత్యాలతో

బంగారు ముత్యాలు హైలెట్ గా ఉన్న ఈ కమ్మలు 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. ఇవి ఎవ్వరికైనా చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram
Telugu

స్టైలిష్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న చిన్న ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. అమ్మకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

మోడ్రన్ టాప్స్

వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి ఇలాంటి ఫ్లోరల్ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా బాగుంటాయి. బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే నార్మల్ స్టోన్స్ కి బదులు డైమండ్స్ ట్రై చేయవచ్చు.  

Image credits: instagram
Telugu

హెవీ డిజైన్

తక్కువ గ్రాముల్లో హెవీగా కనిపించాలంటే ఈ కమ్మలు బెస్ట్ ఆప్షన్. చిన్న నుంచి పెద్దవరకు అందరూ పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

చైన్ డిజైన్

ఇలాంటి గోల్డ్ టాప్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇక్కడ రూబీ స్టోన్స్‌తో పాటు చిన్న చైన్లు కూడా ఉన్నాయి. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest

Daily Wear Sarees: డైలీవేర్ కి ఈ సారీస్ ఎంత బాగుంటాయో తెలుసా?

ఆడవాళ్లు ఆరోగ్యం, అందం కోసం చేయాల్సిన పనులు ఇవి

పట్టు చీరలను బీరువాలో ఎలా పెట్టుకోవాలంటే

Gold: 2గ్రాముల్లో స్టైలిష్ బంగారు చెవిపోగులు