వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి ఈ డిజైన్ మంగళసూత్రాలు చాలా బాగుంటాయి. అక్కడక్కడ బ్లాక్ బీడ్స్, లాకెట్ లో వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ చైన్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
బంగారు పెండెంట్పై చిన్న చిన్న డైమండ్స్ పొదిగిన డిజైన్లు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ మంగళసూత్రాలు మిమ్మల్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చూపిస్తాయి.
ఓ వైపు గోల్డ్ చైన్, మరోవైపు బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్ చాలా మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఎప్పుడూ స్టైలిష్ గా ఉండాలి అనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. దీన్ని వెస్ట్రన్ దుస్తులతో కూడా స్టైల్ చేయవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ పెండెంట్, మధ్యలో చిన్న డైమండ్ లేదా ముత్యంతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం.. కొత్తగా పెళ్లైన వారికి సూపర్ గా ఉంటుంది.
బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే ఇలా బ్లాక్ బీడ్స్ ఎక్కువగా గోల్డ్ తక్కువగా ఉండే డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చులో చేయించుకోవచ్చు.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి డిజైన్స్ బాగుంటాయి. ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉంటాయి. 8 గ్రాముల్లోపు చేయించుకోవచ్చు.
ఫ్లవర్ షేప్ లో ఉండే బంగారు పెండెంట్.. నల్ల పూసలు, బంగారు పూసల కలయికతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
