ముత్యాల చోకర్ సెట్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ముత్యాల మధ్యలో ఉన్న బ్రూచ్ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
పెద్ద ముత్యాలతో చేసిన హెవీ చోకర్ సెట్ చీర లేదా లెహంగాతో సూపర్ గా ఉంటుంది.
రెడ్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లోరల్ డిజైన్ బ్రూచ్ స్టైల్ చోకర్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి డ్రెస్సుకైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
కుందన్ చోకర్ సెట్ రాయల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా షిఫాన్ చీరలపై ఈ సెట్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఐదు వరుసల ముత్యాల చోకర్.. ట్రెడిషనల్, వెస్ట్రన్ దుస్తులతో సూపర్ గా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి హెవీ డిజైన్ చోకర్ తీసుకోవచ్చు. ఈ చోకర్ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
