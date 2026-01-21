రిపబ్లిక్ డేకి ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి

డిఫరెంట్ లుక్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి బ్లూ థ్రెడ్ తో హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫంకీ-చంకీ స్టైల్ ఇస్తుంది.
జుట్టును వెనక్కి దువ్వి పోనీ వేయాలి. దానికి రంగు రంగుల దారాలను చుట్టి పిన్ చేయాలి. జుట్టు పైభాగంలో ముత్యాలను కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
పొడవాటి జుట్టు ఉన్న అమ్మాయిలకు ఈ హెయిర్ స్టైల్ మంచి ఎంపిక. జుట్టును పక్కకు పాపిడి తీసి దారాలతో అల్లాలి. మిగిలిన జుట్టును కర్ల్ చేసి వదిలేయాలి.
ఎత్నిక్ దుస్తులకు హార్ట్ షేప్ థ్రెడ్ హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది. మధ్యలో రంగు రంగుల క్లిప్స్ వాడుకోవచ్చు.
ఈ హెయిర్స్టైల్ ఎలాంటి జుట్టుకైనా బాగుంటుంది. జుట్టును రంగురంగుల దారాలతో అల్లి మధ్యలో కలర్ స్టోన్స్ పెట్టాలి. ఈ హెయిర్ స్టైల్ క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది.
జుట్టును వదులుగా చిన్న జడలా వేస్తే బబుల్ లుక్ వస్తుంది. దానికి రంగురంగుల దారాలు చుడితే లుక్ అదిరిపోతుంది.
