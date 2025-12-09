వైట్, పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ ఫ్లవర్ షేప్ లాకెట్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. డైలీవేర్ కి మంచి ఎంపిక.
1 గ్రాములో లాకెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ లాకెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఏ చైన్ కి అయినా చక్కగా సరిపోతుంది.
సన్నని చైన్ కి హార్ట్ షేప్ లాకెట్ చాలా బాగుంటుంది. బహుమతిగా ఇవ్వడానికి మంచి ఎంపిక.
రుద్రాక్ష లాకెట్ ను చాలామంది ఇష్టపడతారు. ఈ డిజైన్ అబ్బాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది.
డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారు ఇలాంటి స్టోన్స్ పొదిగిన బాల్ షేప్ బంగారు లాకెట్ తీసుకోవచ్చు. సన్నని చైన్ తో ఈ లాకెట్ మరింత అందంగా కనిపిిస్తుంది.
నెమలి డిజైన్ లాకెట్ 2 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. ఫెమినైన్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక.
ఫ్లోరల్ డిజైన్ లాకెట్ క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది. దీన్ని రెండు గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
