లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ లాకెట్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో

woman-life Dec 09 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram@ganeshsony786
ఫ్లవర్ షేప్ లాకెట్

వైట్, పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ ఫ్లవర్ షేప్ లాకెట్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. డైలీవేర్ కి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Pinterest
లైట్ వెయిట్ లాకెట్

1 గ్రాములో లాకెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ లాకెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఏ చైన్ కి అయినా చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: social media
హార్ట్ షేప్ లాకెట్

సన్నని చైన్ కి హార్ట్ షేప్ లాకెట్ చాలా బాగుంటుంది. బహుమతిగా ఇవ్వడానికి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Instagram@jewelsmars
రుద్రాక్ష లాకెట్

రుద్రాక్ష లాకెట్ ను చాలామంది ఇష్టపడతారు. ఈ డిజైన్ అబ్బాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram@kvirchandbhaigoldpalace
బాల్ లాకెట్

డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారు ఇలాంటి స్టోన్స్ పొదిగిన బాల్ షేప్ బంగారు లాకెట్  తీసుకోవచ్చు. సన్నని చైన్ తో ఈ లాకెట్ మరింత అందంగా కనిపిిస్తుంది.

Image credits: social media
నెమలి డిజైన్ లాకెట్

నెమలి డిజైన్ లాకెట్ 2 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. ఫెమినైన్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. 

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ డిజైన్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ లాకెట్ క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది. దీన్ని రెండు గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest

