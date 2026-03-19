అదిరిపోయే డిజైన్‍లో కాసుల ఇయర్ రింగ్స్.. ఇవిగో

woman-life Mar 19 2026
Author: Kavitha G
లైట్ వెయిట్ ఇయర్ రింగ్స్

పొడవాటి ముఖం ఉన్నవారు గోల్డ్ కాసుల ఇయర్ రింగ్స్ ధరిస్తే ఫేస్ లుక్ బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇవి తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. 

ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో గోల్డ్‌తో పాటు సిల్వర్ లుక్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్‌ ఏ డ్రెస్‌తో అయినా సెట్ అవుతాయి.

డబుల్ హూప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

కాసులతో డబుల్ హూప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్‌ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. చెవులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. 

కాసుల డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం మీరు కాసుల డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి సింపుల్ గా ఉంటాయి. 3 నుంచి 4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

హూప్ కాసుల ఇయర్ రింగ్స్

హూప్ కాసుల ఇయర్ రింగ్స్ సింపుల్‌గా ఉన్నా చాలా హుందాగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్‌లో చైన్‌కు కాసులు వేలాడుతూ ఉంటాయి.

Mehndi Designs: 5 నిమిషాల్లో వేసుకునే ఈజీ మెహెందీ డిజైన్స్.. చూసేయండి

Fashion Tips: ట్రెండీ సల్వార్ సూట్స్.. పండగలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్

Diamond Rings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్‍లో డైమండ్ రింగ్స్.. చూసేయండి!

Fashion Tips: ఉగాది పండగకు ఈ శారీస్ ట్రై చేయండి.. సూపర్‍గా ఉంటాయి