5 నిమిషాల్లో వేసుకునే ఈజీ మెహెందీ డిజైన్స్.. చూసేయండి

woman-life Mar 19 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
చాంద్, ఫ్లవర్ డిజైన్

ఈ డిజైన్ సింపుల్‌గా, ట్రెండీగా ఉంటుంది. అరచేతి కింద చంద్రుడిని గీసి, దాని చుట్టూ పువ్వులు అలంకరించి మధ్యలో ఒక పువ్వు గీసి, తీగలా డిజైన్ చేయాలి.

Image credits: pinterest
సింపుల్ డిజైన్

మధ్యలో ఫ్లవర్, వేళ్లకు ఆకులు, చుక్కలతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చూడటానికి హెవీగా కనిపిస్తుంది. కానీ 5 నిమిషాల్లో వేసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
మినిమల్ మెహెందీ డిజైన్

మండల ఆర్ట్‌తో కూడిన ఈ మెహెందీ డిజైన్‍ని ఎవ్వరైనా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. మధ్యలో సర్కిల్ గీసి, దాని చుట్టూ పువ్వుల డిజైన్‌తో కవర్ చేయాలి. 

Image credits: instagram
మండల ఆర్ట్

ఈ డిజైన్‍ని చాలా సింపుల్ గా వేసుకోవచ్చు. మధ్యలో ఒక సర్కిల్ గీసి, దాని చుట్టూ డిజైన్‌తో కవర్ చేస్తే సరిపోతుంది. 

Image credits: pinterest
చాంద్ మెహెందీ

పండగ వేళ ట్రెడిషనల్ మెహెందీ డిజైన్ వేసుకోవాలనుకుంటే, చంద్రుడి బొమ్మ గీసి దాని చుట్టూ చిన్న చిన్న మోటిఫ్స్ వేస్తే చాలు, డిజైన్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: mhf.magazine
మెహెందీ బాగా పండాలంటే..

మెహెందీ పెట్టుకున్న తర్వాత మంచిగా పండాలంటే నిమ్మరసం, చక్కెర కలిపిన మిశ్రమాన్ని దానిపై రాయాలి. ఆరిన తర్వాత ఆవ నూనె రాసి వదిలేస్తే మెహెందీ చక్కగా పండుతుంది.

Image credits: instagram

