ఈ డిజైన్ సింపుల్గా, ట్రెండీగా ఉంటుంది. అరచేతి కింద చంద్రుడిని గీసి, దాని చుట్టూ పువ్వులు అలంకరించి మధ్యలో ఒక పువ్వు గీసి, తీగలా డిజైన్ చేయాలి.
మధ్యలో ఫ్లవర్, వేళ్లకు ఆకులు, చుక్కలతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చూడటానికి హెవీగా కనిపిస్తుంది. కానీ 5 నిమిషాల్లో వేసుకోవచ్చు.
మండల ఆర్ట్తో కూడిన ఈ మెహెందీ డిజైన్ని ఎవ్వరైనా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. మధ్యలో సర్కిల్ గీసి, దాని చుట్టూ పువ్వుల డిజైన్తో కవర్ చేయాలి.
ఈ డిజైన్ని చాలా సింపుల్ గా వేసుకోవచ్చు. మధ్యలో ఒక సర్కిల్ గీసి, దాని చుట్టూ డిజైన్తో కవర్ చేస్తే సరిపోతుంది.
పండగ వేళ ట్రెడిషనల్ మెహెందీ డిజైన్ వేసుకోవాలనుకుంటే, చంద్రుడి బొమ్మ గీసి దాని చుట్టూ చిన్న చిన్న మోటిఫ్స్ వేస్తే చాలు, డిజైన్ అదిరిపోతుంది.
మెహెందీ పెట్టుకున్న తర్వాత మంచిగా పండాలంటే నిమ్మరసం, చక్కెర కలిపిన మిశ్రమాన్ని దానిపై రాయాలి. ఆరిన తర్వాత ఆవ నూనె రాసి వదిలేస్తే మెహెందీ చక్కగా పండుతుంది.
Fashion Tips: ట్రెండీ సల్వార్ సూట్స్.. పండగలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్
Diamond Rings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్లో డైమండ్ రింగ్స్.. చూసేయండి!
Fashion Tips: ఉగాది పండగకు ఈ శారీస్ ట్రై చేయండి.. సూపర్గా ఉంటాయి
Blackheads: ముఖంపై బ్లాక్ హెడ్స్ ఈజీగా తొలగించే ట్రిక్స్