ట్రెండీ సల్వార్ సూట్స్.. పండగలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్

woman-life Mar 19 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
షిఫాన్ సూట్

వేసవికి, పండగలకు షిఫాన్ సూట్లు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి. ఇలాంటి సూట్లు సింపుల్, హుందాగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
శాటిన్ ఎ-లైన్ సూట్

సాయంత్రం జరిగే ఫంక్షన్లకు శాటిన్ ఎ-లైన్ సూట్ వేసుకుంటే సూపర్ గా కనిపిస్తారు. ఈ గ్రే కలర్ సూట్‌పై నెక్ దగ్గర ఉన్న జరీ వర్క్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

Image credits: instagram
హెవీ వర్క్ సూట్

హెవీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ సూట్ మీ ట్రెడిషనల్ లుక్‌ను మరింత పెంచుతుంది. ఇలాంటి సూట్‌తో పాటు పోట్లీ బ్యాగ్ జత చేస్తే సూపర్ గా ఉంటారు.

Image credits: pinterest
షరారా సూట్

పండగకు షరారా సూట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. షార్ట్ కుర్తీ, షరారా, దుపట్టా మీకు ఫ్రెష్, బబ్లీ లుక్ ఇస్తాయి. దీనికి హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
శాటిన్ షేర్వాణీ సూట్

ఆఫీస్‌ పార్టీల్లో కొంచెం ఫార్మల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపించాలనుకుంటే ఈ సూట్ ట్రై చేయవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: Instagram
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ అనార్కలి సూట్

ఫ్లోరల్ ప్రింట్ అనార్కలి సూట్లు ఏ పండగకైనా బాగుంటాయి. మంచి ఘేర్‌తో ఉన్న ఈ సూట్‌కి, షిఫాన్ దుపట్టా, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ జతచేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram

