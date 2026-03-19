వేసవికి, పండగలకు షిఫాన్ సూట్లు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. ఇలాంటి సూట్లు సింపుల్, హుందాగా కనిపిస్తాయి.
సాయంత్రం జరిగే ఫంక్షన్లకు శాటిన్ ఎ-లైన్ సూట్ వేసుకుంటే సూపర్ గా కనిపిస్తారు. ఈ గ్రే కలర్ సూట్పై నెక్ దగ్గర ఉన్న జరీ వర్క్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
హెవీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ సూట్ మీ ట్రెడిషనల్ లుక్ను మరింత పెంచుతుంది. ఇలాంటి సూట్తో పాటు పోట్లీ బ్యాగ్ జత చేస్తే సూపర్ గా ఉంటారు.
పండగకు షరారా సూట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. షార్ట్ కుర్తీ, షరారా, దుపట్టా మీకు ఫ్రెష్, బబ్లీ లుక్ ఇస్తాయి. దీనికి హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఆఫీస్ పార్టీల్లో కొంచెం ఫార్మల్గా, స్టైలిష్గా కనిపించాలనుకుంటే ఈ సూట్ ట్రై చేయవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ అనార్కలి సూట్లు ఏ పండగకైనా బాగుంటాయి. మంచి ఘేర్తో ఉన్న ఈ సూట్కి, షిఫాన్ దుపట్టా, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ జతచేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
