Gold Pendant: అరగ్రాము బంగారంలో క్యూట్ లాకెట్స్

woman-life Feb 17 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI
సాలిడ్ గోల్డ్ డ్రాప్ పెండెంట్...

సాలిడ్ గోల్డ్ తో చేసిన ఈ మినీ డ్రాప్ పెండెంట్ చూడటానికి చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది. లాకెట్ చాలా కాలం మన్నికగా కూడా ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram@rabab.jewels
క్రిస్టల్ డ్రాప్ పెండెంట్ డిజైన్

అర గ్రాము బంగారంలో మీరు క్రిస్టల్ డ్రాప్ ఉన్న పెండెంట్‌ను కూడా కొనొచ్చు. దీనిలో కేవలం హుక్‌కు మాత్రమే బంగారం వాడతారు. కింద పింక్ కలర్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
స్టోన్ డ్రాప్‌లెట్ పెండెంట్

 రాయల్ లుక్ కావాలంటే, సన్నని చైన్‌లో గోల్డ్ కవరింగ్‌తో ఉన్న ఈ డ్రాప్‌లెట్ డిజైన్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Gemini AI
అడ్జస్టబుల్ డ్రాప్ పెండెంట్ డిజైన్

చైన్‌లో వేలాడుతున్నట్లు ఉండే ఈ డ్రాప్‌లెట్ పెండెంట్ కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. చైన్‌ను అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఒక చిన్న బంగారు పూస కూడా ఇచ్చారు.

Image credits: Instagram@thepandastoree
పుష్యరాగం డ్రాప్‌లెట్ పెండెంట్ డిజైన్

పసుపు పుష్యరాగం (యెల్లో టోపాజ్) కూడా రోజూ వేసుకున్నా చాలా ఎలిగెంట్, రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీరు రోజ్ గోల్డ్ లేదా గోల్డ్ కవరింగ్‌లో ఈ డ్రాప్‌లెట్ డిజైన్ పెండెంట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Gemini AI
గోల్డ్+డైమండ్ డ్రాప్ పెండెంట్ డిజైన్

బంగారం మన్నికతో పాటు వజ్రం మెరుపు కూడా కావాలంటే, ఇలా గోల్డ్ కవరింగ్‌తో ఉన్న డైమండ్ పెండెంట్ తీసుకోండి. దీని మధ్యలో ఒక చిన్న డైమండ్ ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
రెడ్ డ్రాప్ పెండెంట్ డిజైన్

ఎరుపు రంగు డ్రాప్ పెండెంట్‌ను రోజూ వేసుకోవచ్చు. పార్టీలకు వేసుకెళ్లినా అందరూ మెచ్చుకుంటారు. దీనిలో గోల్డ్ కవరింగ్‌పై లైట్, డార్క్ రెడ్ కలర్స్‌తో డిటైలింగ్ చేశారు.

Image credits: Instagram@_resinstudioo

