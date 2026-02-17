Gold Pendant: అరగ్రాము బంగారంలో క్యూట్ లాకెట్స్

సాలిడ్ గోల్డ్ తో చేసిన ఈ మినీ డ్రాప్ పెండెంట్ చూడటానికి చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది. లాకెట్ చాలా కాలం మన్నికగా కూడా ఉంటుంది.
అర గ్రాము బంగారంలో మీరు క్రిస్టల్ డ్రాప్ ఉన్న పెండెంట్ను కూడా కొనొచ్చు. దీనిలో కేవలం హుక్కు మాత్రమే బంగారం వాడతారు. కింద పింక్ కలర్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది.
రాయల్ లుక్ కావాలంటే, సన్నని చైన్లో గోల్డ్ కవరింగ్తో ఉన్న ఈ డ్రాప్లెట్ డిజైన్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
చైన్లో వేలాడుతున్నట్లు ఉండే ఈ డ్రాప్లెట్ పెండెంట్ కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. చైన్ను అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఒక చిన్న బంగారు పూస కూడా ఇచ్చారు.
పసుపు పుష్యరాగం (యెల్లో టోపాజ్) కూడా రోజూ వేసుకున్నా చాలా ఎలిగెంట్, రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీరు రోజ్ గోల్డ్ లేదా గోల్డ్ కవరింగ్లో ఈ డ్రాప్లెట్ డిజైన్ పెండెంట్ను ఎంచుకోవచ్చు.
బంగారం మన్నికతో పాటు వజ్రం మెరుపు కూడా కావాలంటే, ఇలా గోల్డ్ కవరింగ్తో ఉన్న డైమండ్ పెండెంట్ తీసుకోండి. దీని మధ్యలో ఒక చిన్న డైమండ్ ఉంటుంది.
ఎరుపు రంగు డ్రాప్ పెండెంట్ను రోజూ వేసుకోవచ్చు. పార్టీలకు వేసుకెళ్లినా అందరూ మెచ్చుకుంటారు. దీనిలో గోల్డ్ కవరింగ్పై లైట్, డార్క్ రెడ్ కలర్స్తో డిటైలింగ్ చేశారు.
Silver Anklets: సన్నటి దారం లాంటి పట్టీలు.. ఎంత అందంగా ఉన్నాయో!
Gold Earrings: గ్రాము బంగారంలో డైలీ ఇయర్ రింగ్స్
Dark Circles: ఇవి రాస్తే కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం
Gold Earrings: 2గ్రాముల్లో ట్రెండీ ఇయర్ రింగ్స్