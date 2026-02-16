Gold Earrings: గ్రాము బంగారంలో డైలీ ఇయర్ రింగ్స్

డైమండ్స్ పొదిగిన ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ చెవులకు అందంగా ఉంటాయి. 14క్యారెట్ గోల్డ్ లో మరింత తక్కువ ధరకు వస్తాయి.
ఈ గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఫ్లవర్ డిజైన్, మెరిసే స్టోన్స్తో చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. రోజూ పెట్టుకోవడానికైనా, పార్టీలకైనా.. ఈ చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి.
ఈ ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ సింపుల్గా ఉన్నా చాలా క్లాసీగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి. రోజూ పెట్టుకోవడానికి, ఆఫీస్కు వెళ్లడానికి కూడా బాగుంటాయి.
ఈ గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ కింద చిన్న పూసలతో చాలా క్యూట్గా, ట్రెడిషనల్గా కనిపిస్తాయి. తక్కువ బరువు, స్టైలిష్ డిజైన్ వల్ల డైలీ వేర్ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి..
ఓవల్ షేప్లో ఉండే గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. 14 క్యారెట్లు లేదా 18 క్యారెట్ల బంగారంతో ఈ డిజైన్ను మీరు చేయించుకోవచ్చు.
