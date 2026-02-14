Dark Circles: ఇవి రాస్తే కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం

కీరదోస ముక్కలను చక్రాల్లా కోసి.. కంటి మీద పెట్టుకుంటే..డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గడమే కాకుండా.. కళ్లకు చల్లదనం కూడా లభిస్తుంది.
వాడిన గ్రీన్ టీ బ్యాగ్లను పడేయకుండా కాసేపు ఫ్రిజ్ లో ఉంచి, ఆపై కళ్లపై ఓ 15 నిమిషాల పాటు ఉంచండి. ఇది కళ్లకు చల్లదనాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
తాజా కలబంద గుజ్జును నల్లటి వలయాలు ఉన్న చోట రాయండి. ఇది కళ్లకు చల్లదనాన్ని అందించి, నలుపును తగ్గించడంలో ఎంతో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
బాదం నూనెతో కళ్ల కింద సున్నితంగా మసాజ్ చేయడం కళ్లకు చాలా మంచిది. ఇది చర్మానికి నిగారింపునిచ్చి, కళ్లకు చల్లదనాన్ని అందించడంలో సహాయపడుతుంది.
రెండు టేబుల్ స్పూన్ల స్వచ్ఛమైన పెరుగును కళ్ల కింద అప్లై చేయండి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయాలి.
బంగాళదుంపను చిన్న ముక్కలుగా కోసి, మిక్సీలో వేసి రసం తీయండి. ఈ రసాన్ని కళ్ల చుట్టూ రాసి, 15 నిమిషాల తర్వాత బాగా చల్లగా ఉన్న నీటితో కడిగేయండి.
