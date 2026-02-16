Telugu

సన్నటి దారం లాంటి పట్టీలు.. ఎంత అందంగా ఉన్నాయో!

woman-life Feb 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- sairah_jewelry
Telugu

ట్రెండీ డిజైన్ పట్టీలు

ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సన్నని పట్టీలు ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చుతాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: instagram- sairah_jewelry
Telugu

స్టార్ డిజైన్ పట్టీలు

చుట్టూ హాఫ్ మూన్, స్టార్స్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram- sairah_jewelry
Telugu

ఇంటర్ లాక్ డిజైన్

హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడని వారికి ఇలాంటి సన్నటి చైన్, ఇంటర్ లాక్ తో ఉన్న పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: instagram- sairah_jewelry
Telugu

స్టోన్ డిజైన్ పట్టీలు

చుట్టూ చైన్ మధ్యలో స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ పట్టీలు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి మంచి ఎంపిక. డైలీ వేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram- sairah_jewelry
Telugu

హార్ట్ షేప్ డిజైన్ పట్టీలు

చుట్టూ హార్ట్ షేప్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. అన్ని వయసుల వారికి చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: www.eternz.com
Telugu

ఈవిల్ ఐ డిజైన్ పట్టీలు

ఈవిల్ ఐ డిజైన్ పట్టీలను చాలామంది ఇష్టపడతారు. ఇవి దిష్టి తగలకుండా కాపాడతాయి. అందంగా కూడా ఉంటాయి.

Image credits: gemini
Telugu

వైట్ స్టోన్ పట్టీలు

చుట్టూ సన్నటి చైన్ మధ్యలో కాస్త పెద్ద వైట్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని రకాల దుస్తులకు సరిపోతాయి.

Image credits: gemini

Gold Earrings: గ్రాము బంగారంలో డైలీ ఇయర్ రింగ్స్

Dark Circles: ఇవి రాస్తే కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం

Gold Earrings: 2గ్రాముల్లో ట్రెండీ ఇయర్ రింగ్స్

Gold Tops: వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్.. ఇవిగో