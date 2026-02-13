ట్రెడిషనల్, మోడ్రన్ స్టైల్ కోరుకునే వారికి హెవీ సితార వర్క్తో ఉన్న ఈ గ్రీన్ బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. అద్భుతంగా కనిపిస్తారు.
గ్రీన్ రా సిల్క్ పై గోల్డెన్ థ్రెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మోచేతి వరకు ఉండే స్లీవ్స్తో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
సింపుల్ చీరతో ఇలాంటి గోల్డెన్ బ్రోకేడ్ ప్యాటర్న్ రిచ్ బ్లౌజ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. పండగలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
ట్రెడిషనల్, టైమ్లెస్ లుక్ కోరుకునే మహిళలకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. నెక్ లైన్, స్లీవ్స్ అంచులకు గోల్డెన్ జరీ బోర్డర్ గ్రేస్ఫుల్గా ఉంటుంది.
సింపుల్, రాయల్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. గ్రీన్ బేస్ మీద గోల్డెన్ సితార వర్క్ వేయడం వల్ల బ్లౌజ్ మొత్తం రిచ్ టెక్చర్తో కనిపిస్తుంది.
