Silver Mangalsutra: వెండి మంగళసూత్రాల్లో అదిరిపోయే కలెక్షన్

తక్కువ డబ్బుతో వజ్రంలా మెరిసే నల్లపూసలు కావాలంటే ఈ మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు. వెండి పూసలు, నల్ల పూసల కలయికతో, వెండి లాకెట్ తో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
వెండి చైన్తో ఉన్న సాలిటైర్ స్టోన్ లాకెట్ మంగళసూత్రం ఫ్యాషన్కు కొత్త అర్థం చెబుతోంది. ఇది చాలా సింపుల్గా ఉన్నా, మంచి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ వెండి మంగళసూత్రం నల్లపూసల గొలుసుతో పాటు, దానిలోనే లాకెట్ వచ్చేలా డిజైన్ చేశారు. లాకెట్లో చిన్న చిన్న రాళ్లు, ఎనామిల్ వర్క్ ఉన్నాయి.
ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి మీ మనసు ఒప్పుకోకపోతే, ఇలాంటి సింపుల్ వెండి మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోండి. నల్లపూసలు, వెండి లాకెట్ కలయిక చాలా అందంగా, అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
రోజూ ఆఫీస్కు వేసుకెళ్లడానికి సింగిల్ చైన్ సాలిటైర్ స్టోన్ లాకెట్ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇది మీకు రూ.3000 లోపే లభిస్తుంది.
మీరు హెవీ, భారీ లుక్ను ఇష్టపడితే, సింపుల్ ముత్యాల చైన్పై పెద్ద లాకెట్తో ఉన్న ఈ లోటస్ మంగళసూత్రాన్ని కొనండి. ఫంక్షన్లకు కూడా బాగుంటుంది..
