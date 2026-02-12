వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 1 గ్రాములో రెడీ అవుతుంది.
మల్టిపుల్ హార్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్.. స్టైల్, ఫ్యాషన్కు పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. ఇది పెట్టుకుంటే మీరు మహారాణిలా మెరిసిపోతారు.
డబుల్ లేయర్ హార్ట్ రింగ్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. ఒక్క గ్రాములో కూడా తీసుకోవచ్చు.
ఇంటర్లాకింగ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఓపెన్ అన్ఫినిష్డ్ స్టైల్లో ఉండే ఈ సింగిల్ సాలిటైర్ స్టోన్ రింగ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
ముత్యం పొదిగిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ రోజూవారీ వాడకానికి సూపర్ గా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది. అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది.
