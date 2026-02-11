కట్వర్క్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. రౌండ్ ఫేస్ ఉన్నవారికి షార్ప్ లుక్ అందిస్తాయి. అన్ని సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి.
చిన్న ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ముఖం అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. 2- 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. వీటి పొడవాటి ఆకారం రౌండ్ ఫేస్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సింపుల్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్, బంగారు చైన్లతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ముఖానికి బ్రైట్ లుక్ ఇస్తాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ గుండ్రటి ముఖానికి సూపర్ గా ఉంటాయి. 2 గ్రాముల బంగారంతో వీటిని చేయించుకోవచ్చు.
