2 గ్రాముల్లో ఇయర్ రింగ్స్.. రౌండ్ ఫేస్ ఉన్నవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్!

woman-life Feb 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chatgpt.com
కట్‌వర్క్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

కట్‌వర్క్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. రౌండ్ ఫేస్ ఉన్నవారికి షార్ప్ లుక్ అందిస్తాయి. అన్ని సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: pinterest
ముత్యాల ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ముఖం అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. 2- 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: gujjadiswarna
మ్యాట్ ఫినిష్ ఇయర్ రింగ్స్

మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. వీటి పొడవాటి ఆకారం రౌండ్ ఫేస్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సింపుల్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram @caratlane
స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్, బంగారు చైన్లతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ముఖానికి బ్రైట్ లుక్ ఇస్తాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: meesho.com
ట్రయాంగిల్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ గుండ్రటి ముఖానికి సూపర్ గా ఉంటాయి.  2 గ్రాముల బంగారంతో వీటిని చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: candere.com

