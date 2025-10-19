Telugu

దీపావళికి ఈ గోటా పట్టీ సూట్లతో మీ అందం రెట్టింపు కావడం పక్కా

woman-life Oct 19 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
Telugu

గోటా పట్టీ షరారా సూట్

గోటా పట్టీతో ఉన్న ఈ షరారా సూట్ మరీ హెవీగా ఉండదు. మరీ లైట్‌గా ఉండదు. ఇలాంటి డిజైన్ దీపావళికి చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

గోటా పట్టీ అనార్కలి సూట్

దీపావళి పండుగకు ఈ అందమైన అనార్కలి సూట్ చాలా బాగుంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

గోటా పట్టీ షరారా సూట్

ఎత్నిక్ లుక్ కోసం ఇలాంటి గోటా పట్టీ షరారా సూట్‌ ఎంచుకోవచ్చు. పింక్ కలర్ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

గోటా పట్టీ పలాజో సూట్

గోటా పట్టీ వర్క్‌తో ఉన్న పలాజో సూట్, కాంట్రాస్ట్ దుపట్టా దీపావళి పండుగకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది. దీన్ని మీరు హల్దీ ఫంక్షన్‌కు కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

గోటా పట్టీ ప్యాంట్ సూట్

గోటా పట్టీ వర్క్ తో ఉన్నఈ సూట్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. స్టైల్, కంఫర్ట్ కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: pinterest
Telugu

గోటా పట్టీ ధోతీ సూట్

గోటా పట్టీలో స్టైలిష్ డిజైన్ కావాలంటే ఇలాంటి ధోతీ సూట్ తీసుకోవచ్చు. పండుగలు, పెళ్లిళ్లకు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: pinterest

దీపావళికి ఈ హెయిర్‌ స్టైల్స్ ట్రై చేయండి.. హీరోయిన్ లా కనిపిస్తారు

ఆలియా భట్ లా అందంగా కనిపించాలంటే ఈ సారీస్ కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే

దీపావళి నాడు ఈ జ్యువెలరీ పెట్టుకున్నారంటే మీ లుక్ వేరే లెవెల్

ఈ ఎత్నిక్ వేర్ తో మీ దీపావళి మరింత ప్రత్యేకంగా మారడం పక్కా..