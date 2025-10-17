Telugu

ఈ ఎత్నిక్ వేర్ తో మీ దీపావళి మరింత ప్రత్యేకంగా మారడం పక్కా..

woman-life Oct 17 2025
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM
పసుపు రంగు చీర

దీపావళి నాడు ఇలాంటి ఎంబ్రాయిడరీ బార్డర్ ఉన్న యెల్లో కలర్ సారీ ట్రై చేయండి. సీక్విన్ బ్లౌజ్‌తో మీరు మరింత అందంగా కనిపిిస్తారు. 

Image credits: pinterest
వెల్వెట్ లెహంగా

వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్ పై గోటా పట్టీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ లెహంగా.. మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Social Media
చికన్ కారీ చీర

దీపావళి సందర్భంగా మీరు ఇలాంటి లైట్ వెయిట్ చికన్ కారీ చీర ధరించవచ్చు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.   

Image credits: pinterest
మల్టీకలర్ లెహంగా

బడ్జెట్ సమస్య లేకుంటే ఇలాంటి మల్టీకలర్ లెహంగా తీసుకోవచ్చు. జరీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ లెహంగా మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Social Media
ఫ్లోరల్ కుర్తా సెట్

రెడ్ లేదా యెల్లో కలర్ ఫ్లోరల్ కుర్తా సెట్‌ పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు చాలా బాగుంటుంది. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ గా కనిపిస్తారు. 

Image credits: instagram
పింక్ చీర

స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌తో సిల్క్ పింక్ చీర కట్టుకుంటే మీ అందం రెట్టింపు కావడం పక్కా. మినిమల్ జ్యువెలరీతో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. 

Image credits: instagram

