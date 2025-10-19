జుట్టు మరీ పొడవుగా లేకపోతే.. ఇలా శిల్పాశెట్టిలా హెయిర్ లీవ్ చేసి కూడా అద్భుతమైన లుక్ పొందవచ్చు.
జుట్టు పొడవుగా ఉన్నా, పొట్టిగా ఉన్నా, వదిలేయడం ఇష్టం లేకపోతే ఈ ట్రెడిషనల్ గజ్రా బన్ ట్రై చేయండి. ఇది మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
చీర, లెహంగా ధరించినప్పుడు కియారా అద్వానీలా ఇలా సింపుల్ బన్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా, క్లాసీగా కనిపిస్తారు.
జెనీలియాలా స్వీట్ అండ్ సింపుల్ లుక్ కావాలంటే ముందు జుట్టును సెంటర్ పార్ట్ చేసి, వెనుక వైపు సన్నని జడ వేసుకోండి. ఇది సూట్, లెహంగా, చీరలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
మీరు రాణిలా కనిపించాలంటే జాన్వీ కపూర్లా ఈ స్లీక్ బన్ ట్రై చేయండి. చీర లేదా లెహంగాతో ఈ హెయిర్స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది.
బ్రెయిడెడ్ హెయిర్ స్టైల్లో గోటా పట్టీ లేస్ లేదా మిర్రర్ లేస్ చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. సంప్రదాయ దుస్తులతో ఈ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది.
తక్కువ టైంలో హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది ట్రై చేయవచ్చు. సారా అలీ ఖాన్లా అందంగా కనిపిస్తారు.
