ఆలియా భట్ లా అందంగా కనిపించాలంటే ఈ సారీస్ కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే

ఆలియా భట్ లా మీరు అందంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి పింక్ కలర్ వర్క్ చీర ట్రై చేయండి. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ తో చాలా బాగుంటుంది.
పింక్ కలర్ షిఫాన్ చీరలో ఆలియా భట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. ఆమె క్లోజ్డ్ నెక్ బ్లౌజ్తో చీరను స్టైల్ చేసింది. మీరు కూడా ఆమె లుక్ను ప్రయత్నించవచ్చు.
పూజలు, పండుగల సమయంలో స్పెషల్ గా కనిపించాలంటే.. ఆలియా లాగా మహారాష్ట్ర స్టైల్ నౌవారి చీర ట్రై చేయండి. రాణిలా కనిపిస్తారు.
నల్ల చీరలో ఆలియా భట్ అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. పార్టీల కోసం ఇలాంటి సారీస్ ట్రై చేయవచ్చు. సీక్విన్ బ్లౌజ్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
బ్రాలెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్, పసుపు రంగు ఆర్గాన్జా చీరలో ఆలియా భట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. చీర అంచుపై సీక్విన్, థ్రెడ్ వర్క్ ఉంది. పండుగల కోసం ఈ చీర మంచి ఎంపిక.
ఆలియా భట్ స్టైల్ చేసి ఈ లైట్ వెయిట్ గోల్డెన్ ప్రింట్ వైట్ చీర ప్రత్యేక సందర్భాలకోసం చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది.
సీక్విన్ చీరలో ఆలియా భట్ మెరిసిపోతోంది. పెళ్లి, ఫంక్షన్లకి ఇలాంటి చీరలు చాలా బాగుంటాయి.
