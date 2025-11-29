3 స్పూన్ల బీట్రూట్ రసంలో ఒక స్పూన్ పెరుగు, కొంచెం తేనె కలిపి ముఖానికి రాసుకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగితే సరిపోతుంది.
పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్, తేనెలోని మాయిశ్చరైజింగ్ గుణాలు, బీట్రూట్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి. వారానికి ఒకసారి ఈ మాస్క్ వేసుకోవచ్చు.
1స్పూన్ బీట్రూట్ రసంలో 1స్పూన్ చక్కెర, 1స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి తడి ముఖంపై ఒక నిమిషం పాటు మసాజ్ చేస్తే మృతకణాలు తొలగిపోతాయి.
బీట్రూట్ రసంలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఐస్ క్యూబ్స్ తయారుచేయాలి. ఒక క్యూబ్ను పలుచని క్లాత్ లో చుట్టి ముఖంపై రాస్తే తాజాగా కనిపిస్తుంది.
¼ టీస్పూన్ బీట్రూట్ రసంలో 1 టీస్పూన్ కొబ్బరి నూనె కలిపి రాస్తే.. ముఖం సహజంగా మెరిసిపోతుంది.
వారానికి 3-4 సార్లు బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగినా చర్మానికి మేలు జరుగుతుంది.
