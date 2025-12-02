ఈ వైట్ స్టోన్ గోల్డ్ రింగ్ లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది. అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది.
త్రి రింగ్స్ అటాచ్ చేసి ఉన్న ఈ మోడ్రన్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ కొత్తగా పెళ్లైన వారికి చాలా బాగుంటుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
స్టోన్స్ పొదిగిన రింగ్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. హార్ట్ సింబల్స్ ఒకదానితో ఒకటి అటాచ్ అయి ఉన్న ఈ డిజైన్ యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది.
బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే ఇలాంటి లైట్ వెయిట్ హార్ట్ షేప్ రింగ్ తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే మధ్యలో ఒక పెద్ద ముత్యం కూడా పెట్టించుకోవచ్చు.
ఇంటర్లాక్ ఓపెన్ హార్ట్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ బంగారు ఉంగరం వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
టియర్ డ్రాప్ డిజైన్ ని చాలామంది ఇష్టపడతారు. ఈ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇంటర్లాకింగ్ హార్ట్ షేప్లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ చాలా బాగుంటుంది. 1 గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
