లేటెస్ట్ డిజైన్ వెండి పట్టీలు.. వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ!

woman-life Nov 29 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- jodhpuri_silver
కడియం టైప్ పట్టీలు

డైలీవేర్ కి లైట్ వెయిట్ పట్టీలు తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి కడియం టైప్ పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్. సింపుల్ గా, అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
మోటిఫ్ సిల్వర్ పట్టీలు

ఈ పట్టీలు సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. కొత్త పెళ్లి కూతుర్లకు చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
ముత్యాల పట్టీలు

రంగురంగుల రాళ్లు, చిన్న చిన్న వెండి ముత్యాలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. వీటి ధర రూ. 4వేల వరకు ఉంటుంది. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు

కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునే వారికి వెండి, ఆక్సిడైజ్డ్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ పట్టీలు మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
మీనాకారి పట్టీలు

మీనాకారి వర్క్ ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ పట్టీలు అన్ని వయసుల వారికి చక్కగా సరిపోతాయి. వీటి ధర రూ.3 వేల వరకు ఉంటుంది.

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
నల్ల పూసల పట్టీలు

నల్ల పూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి అందంగా కనిపించడంతో పాటు భిన్నమైన లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver
లైట్ వెయిట్ పట్టీలు

అతి తక్కువ వెయిట్ లో పట్టీలు తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ సన్నని చైన్ లాంటి పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్. డిజైన్డ్ హుక్ పట్టీలకు మరింత అందాన్ని తెస్తుంది. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver

