మహిళల్లో కాల్షియం లోపం ఉందని గుర్తించేదెలా?

శరీరంలో కాల్షియం తగ్గితే కండరాల నొప్పులు రావచ్చు.
ఎముకల నొప్పి, ఎముకల ఆరోగ్యం క్షీణించడం, మోకాళ్ల నొప్పులు కూడా కాల్షియం లోపం లక్షణాలే.
శరీరంలో కాల్షియం తగ్గితే చేతులు లేదా కాళ్లలో తిమ్మిర్లు రావచ్చు.
అలసటకు చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు, కాల్షియం తగ్గినా కూడా ఇలా జరగవచ్చు.
శరీరంలో కాల్షియం తగ్గినప్పుడు చర్మం పొడిబారే అవకాశం ఉంది.
గోళ్లు త్వరగా విరిగిపోవడం కూడా కాల్షియం లోపానికి సంకేతం కావచ్చు.
శరీరంలో కాల్షియం తగ్గినప్పుడు దంతాల ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినవచ్చు.
పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే, సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా తప్పనిసరిగా డాక్టర్ను సంప్రదించండి.
జీబ్రా ప్రింట్ సారీస్.. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి
10 గ్రాముల్లో బంగారు నెక్లెస్.. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్
ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో అద్భుతమైన లుక్ మీ సొంతం
మగువలు మెచ్చే వెండి పట్టీలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో