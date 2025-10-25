Telugu

మహిళల్లో కాల్షియం లోపం ఉందని గుర్తించేదెలా?

woman-life Oct 25 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కండరాల నొప్పులు

శరీరంలో కాల్షియం తగ్గితే కండరాల నొప్పులు రావచ్చు.

Image credits: Getty
ఎముకల నొప్పి

ఎముకల నొప్పి, ఎముకల ఆరోగ్యం క్షీణించడం, మోకాళ్ల నొప్పులు కూడా కాల్షియం లోపం లక్షణాలే.

Image credits: Getty
చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిర్లు

శరీరంలో కాల్షియం తగ్గితే చేతులు లేదా కాళ్లలో తిమ్మిర్లు రావచ్చు.

Image credits: Getty
అధిక అలసట

అలసటకు చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు, కాల్షియం తగ్గినా కూడా ఇలా జరగవచ్చు.

Image credits: Getty
పొడి చర్మం

శరీరంలో కాల్షియం తగ్గినప్పుడు చర్మం పొడిబారే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
గోళ్లు త్వరగా విరిగిపోవడం

గోళ్లు త్వరగా విరిగిపోవడం కూడా కాల్షియం లోపానికి సంకేతం కావచ్చు.

Image credits: Getty
దంతాల ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం

శరీరంలో కాల్షియం తగ్గినప్పుడు దంతాల ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినవచ్చు.

Image credits: fb
గమనిక:

పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే, సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా తప్పనిసరిగా డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.

Image credits: Getty

