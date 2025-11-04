Telugu

ఆలియా భట్ లా అందంగా కనిపించాలంటే ఈ వైట్ శారీస్ ట్రై చేయాల్సిందే!

woman-life Nov 04 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram , google gemini
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్

హెవీ చీరలు కట్టుకొని విసిగిపోయుంటే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ తెల్ల చీర ట్రై చేయవచ్చు. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

వైట్ టిష్యూ చీర

గోల్డెన్ మెటాలిక్ లేస్ బోర్డర్‌తో ఉన్న ఈ తెల్ల చీర మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. వి-నెక్ బ్లౌజ్, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

ప్లెయిన్ వైట్ చీర

స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌ తో జార్జెట్ ప్లెయిన్ వైట్ చీర చాలా బాగుంటుంది. ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీతో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

బ్లాక్ బోర్డర్ చీర

బ్లాక్ పైపింగ్ వర్క్ ఉన్న ప్లెయిన్ చీర క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ప్యాడెడ్ బ్లాక్ బ్లౌజ్‌తో మరింత స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
Telugu

కాటన్ ప్రింట్ చీర

ఇలాంటి సింపుల్ కాటన్ చీర చాలా తక్కువ బడ్జెట్‌లో వస్తుంది. రౌండ్ నెక్ బ్లౌజ్, ముత్యాల ఆభరణాలతో స్టైల్ చేయవచ్చు. 

Image credits: instagram
Telugu

షిఫాన్ చీర

చిన్న చిన్న పువ్వుల ప్రింట్‌తో ఉన్న ఇలాంటి షిఫాన్ చీరలు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. రౌండ్ నెక్‌ బ్లౌజ్, హెవీ జుంకాలు మీ అందాన్నిరెట్టింపు చేస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

శాటిన్ చీర

పెర్ల్ వర్క్ స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్, రెడ్ లిప్‌స్టిక్‌తో ఇలాంటి ప్లేయిన్ శాటిన్ చీర సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: instagram

ఈ స్పెషల్ ఫేస్ ప్యాక్ తో ముఖం మీద ఒక్క మచ్చ కూడా ఉండదు

మహిళల్లో కాల్షియం లోపం ఉందని గుర్తించేదెలా?

జీబ్రా ప్రింట్ సారీస్.. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి

10 గ్రాముల్లో బంగారు నెక్లెస్.. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్