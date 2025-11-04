హెవీ చీరలు కట్టుకొని విసిగిపోయుంటే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ తెల్ల చీర ట్రై చేయవచ్చు. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
గోల్డెన్ మెటాలిక్ లేస్ బోర్డర్తో ఉన్న ఈ తెల్ల చీర మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. వి-నెక్ బ్లౌజ్, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ తో జార్జెట్ ప్లెయిన్ వైట్ చీర చాలా బాగుంటుంది. ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీతో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
బ్లాక్ పైపింగ్ వర్క్ ఉన్న ప్లెయిన్ చీర క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ప్యాడెడ్ బ్లాక్ బ్లౌజ్తో మరింత స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి సింపుల్ కాటన్ చీర చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో వస్తుంది. రౌండ్ నెక్ బ్లౌజ్, ముత్యాల ఆభరణాలతో స్టైల్ చేయవచ్చు.
చిన్న చిన్న పువ్వుల ప్రింట్తో ఉన్న ఇలాంటి షిఫాన్ చీరలు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. రౌండ్ నెక్ బ్లౌజ్, హెవీ జుంకాలు మీ అందాన్నిరెట్టింపు చేస్తాయి.
పెర్ల్ వర్క్ స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్, రెడ్ లిప్స్టిక్తో ఇలాంటి ప్లేయిన్ శాటిన్ చీర సూపర్ గా ఉంటుంది.
